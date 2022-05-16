Окупанти підняли з дна український бронекатер "Лубни", який затонув у боях за порт Маріуполя

Російські окупанти підняли з дна моря український бронекатер "Лубни". Він затонув ще під час важких боїв за порт Маріуполя.

Ворожі пропагандисти оприлюднили фото пошкодженого судна 14 травня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в мережі.

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Підняли та видають за неймовірне досягнення

На світлинах помітно, що корпус бронекатера пробитий у кількох місцях. На ньому є один великий пролом, а також кілька круглих отворів – ймовірно від влучання набоїв зброї великих калібрів.

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Пошкоджений бік бронекатера "Лубни" / Фото defense-arab.com

Окрім пробиття бокової частини там було влучання снаряду в рубку управління. Після підняття, "Лубни" почали досліджувати сапери.



Рубка піднятого бронекатера "Лубни" / Фото defense-arab.com

Слід зауважити, що бронекатер потоплений ще на початку вторгнення, почали використовувати для демонстрації "перемог". Ймовірно, саме це й було причиною проведення такої операції, адже тепер вони вихваляють цю модель бронекатера не гірше, ніж власні кораблі.

Жоден із російських псевдожурналістів не вказує дату, коли саме судно атакували. Проте говорять, що тепер його можуть навіть відновити. Доцільність таких дій сумнівна, та логіку в їхніх словах глядачі не шукають.



Відламана частина знищеного бронекатера / Фото defense-arab.com

Що відомо про "Лубни"

Бронекатер належати до українського проєкту "58155-Гюрза-М". В рамках нього з 2016 по 2022 роки була збудована серія з восьми катерів. Вони всі поступово приходили на озброєння Військово-морських сил ЗСУ.



Катери проєкту "58155-Гюрза-М" у 2017 році / Фото "Думская"

Водотоннажність судна – 34 тонни. Яке озброєння там було:

Дві 30-міліметрові гармати;

кулемети;

гранатомети.

Бронекатер "Лубни" до та після потоплення / Фото Pinterest і defense-arab.com

Росія направила на ремонт великий десантний корабель

14 травня стало відомо, що в Севастополі перебуває на ремонті один із десантних кораблів проєкту 775. Таких у Росії є на озброєнні лише 4;

"Цезар Куников",

"Новочеркаськ",

"Ямал";

"Азов".

У судна на ремонті є одразу кілька зовнішніх пошкоджень. Ймовірно, їх здобули біля Бердянська. Важливо, що офіційних повідомлень від командування ВМС Росії про відправлення судна на ремонт не було.

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