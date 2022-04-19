Окупанти пішли в наступ вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі

На Донецькому і Таврійському напрямках росіяни активізували наступ уздовж всієї лінії зіткнення. Напередодні влада говорила, що масштабна битва на Донбасі вже почалась.

Ворог хоче прорвати оборону наших військ у Луганській та Донецькій областях. Також намагається встановити повний контроль над Маріуполем.

До речі Битва почалася, – Данілов про те, як Росія намагається іти в наступ на Сході України

На цьому окупанти й сконцентрували основні сили. До слова, у Запорізькій області росіяни зосереджують свої підрозділи у визначених районах. Окупанти хочуть вийти до адмінмежі Херсонської області.

Напередодні влада повідомила, що зранку 18 квітня російські війська розпочали наступати на Донбасі та на Харківщині.

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