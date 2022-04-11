Окупанти планують бомбити транспортну інфраструктуру, щоб порушити логістику

Російські загарбники продовжують вести підступну війну. У їхні плани входить знищення транспортної інфраструктури.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, окупанти не полишають спроб ускладнити оборону України. Так, вони планують понищити транспортну інфраструктуру.

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Окупанти хочуть порушити логістику

Не виключено, що окупанти почнуть бомбити транспортну інфраструктуру. Мовиться як про дороги, так і мости. Це вони робитимуть для того, щоб ускладнити постачання вантажів до місць проведення бойових дій.

Водночас російські загарбники продовжують підсилення власних позицій. Вони готують до відправки особовий склад, озброєння та техніку для війни проти нашого народу.

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