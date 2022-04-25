Окупанти планують розгромити угруповання Об’єднаних сил на Сході, – Генштаб

25 квітня розпочала 61 доба війни Росії проти України. Окупанти продовжують наступати, обстрілювати позиції ЗСУ на Сході, але українські військові завдають ворогу великих втрат.

У Генштабі повідомили, що російські окупанти проводять наступальні дії на Сході.

Читайте також Відбили 7 атак ворога та завдали відчутних втрат окупантам: звіт захисників України у зоні ООС

Вони планують розгромити угруповання Об’єднаних сил та встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей. Російські військові хочуть забезпечити сухопутний шлях між Донбасом та окупованим Кримом.

Обстріли по позиціях ЗСУ

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України.

У Маріуполі по території заводу "Азовсталь" окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів попри те, що на там ховаються і мирні мешканці.

Також у Генштабі повідомили і про штурмові дії загарбників у Попасній. Водночас лише впродовж минулої доби на території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 7 ворожих атак та знищили багато техніки окупантів.

Вас може зацікавити – Арестович назвав місце, де противник концентруватиме головний удар: відео