Окупанти почали боятись не лише ЗСУ, але й цивільних та тероборони, – голова Миколаївської ОВА

Збройні Сили України вже 11 добу дають рішучу відсіч окупантам. Загарбники не очікували такого нищівного спротиву ще у перший день повномасштабної війни.

Втім тепер рашисти бояться і поважають не лише ЗСУ, але й цивільних українців та тероборону. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на офіційній сторінці у телеграмі.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Військо країни-агресорки тремтить, коли доводиться напряму зустріти спротив української нації. Віталій Кім зазначає, що 6 березня орки вже дуже розлючені, почали поважати не лише ЗСУ, але й простих людей і тероборону.

Величезний дефіцит у них (окупантів – ред. 24 канал), що стосується палива. Ми двічі вже добряче спустошували їхні запаси. Вони бояться, а нас це тішить,

– підкреслив чиновник.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!