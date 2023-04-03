Невже буде "жест доброї волі": окупанти почали "евакуацію" населення зі Скадовського району

Російські загарбники почали "евакуацію" населення зі Скадовського району Херсонської області. Списки місцевих жителів вже складає окупаційна влада.

Відомо, що так звана "евакуація" поки що проводитиметься нібито на "добровільній основі".

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Ворог хоче вивезти жінок і дітей

У Скадовському районі Херсонщини російська окупаційна "влада" вже складає списки осіб з-поміж місцевих жителів, які нібито погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію Росії.

Відомо, що "евакуація" поки що проводитиметься на добровільній основі, у першу чергу вивозитимуть жінок та дітей,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

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Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення

Упродовж доби ворог завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Епіцентр боїв – Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка

Військо Путіна продовжує зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони та героїзму кожного українського воїна протягом доби було відбито понад 45 атак противника.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони збили ворожий безпілотник

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий розвідувальний безпілотник.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Росія і надалі використовує повітряний простір, територію Білорусі та її військову інфраструктуру.