Окупанти почали формування каральних органів на Луганщині

15 березня 2022 , 13:51
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Джерело:

СБУ

Служба безпеки України зафіксувала злочини агресора на тимчасово окупованій території, зокрема, формування каральних органів.

Зокрема, СБУ зафіксувало формування каральних органів на тимчасово окупованих територіях. Зловмисників затримали. 

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СБУ встановило, що до таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих "прокурорів" окупованих територій. 

Загалом, протягом добу працівники СБУ виявили і затримали 60 колаборантів і 20 ворожих диверсійно-розслідувальних груп у різних регіонах. 

Інші злочини, які виявили СБУ за добу

  • У Черкаській області: СБУ схопила інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Вона передавала фото та відео про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.
  • У Кіровоградській області: СБУ викрила чоловіка, який з території України працював у російському інформполі: публікував на форумах антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ.
  • У Закарпатській області: СБУ затримала місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку.

Раніше СБУ також зловила навідників російської артилерії на Луганщині, у Сєвєродонецьку. Вони допомагали рашистам обстрілювати місто. 

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Автор: Анастасія Лукашевська