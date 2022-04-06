Окупанти почали нищити залізничне сполучення: людей закликають евакуюватися з Луганщини

Окупанти 5 квітня пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей евакуюватися усіма доступними способами.

Він наголосив, що 6 квітня для евакуації населення працюватимуть 5 гуманітарних коридорів.

Важливо Із Луганщини і Донеччини на 6 квітня заплановано чотири безкоштовні евакуаційні потяги

За словами Гайдая, гуманітарні коридори заплановані з таких населених пунктів:

Сєвєродонецьк,

Лисичанськ,

Кремінна,

Рубіжне,

Попасна,

Нижнє.

Вивеземо всіх бажаючих, якщо росіяни дозволять дістатися до місць зборів.

Бо, як бачите, режиму тиші вони дотримуються далеко не завжди. Звертаюсь до кожного жителя Луганщини – евакуюйтесь, поки це безпечно,

– закликав Гайдай.

Він констатував, що вже у квітні ми не завжди можемо дістатися навіть південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної. Але, попри це, люди виїжджають звідти.

"Поки є автобуси і поїзди – користайтеся цією можливістю. Бо вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Ремонт тривав декілька годин, поїзди затримувались. На щастя, відновили. Це ще один дзвіночок про небезпеку. Убезпечте себе та рідних", – підсумував очільник Луганської ОВА.

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