Окупанти почали нищити залізничне сполучення: людей закликають евакуюватися з Луганщини

6 квітня 2022 , 10:23
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Окупанти 5 квітня пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей евакуюватися усіма доступними способами.

Він наголосив, що 6 квітня для евакуації населення працюватимуть 5 гуманітарних коридорів.

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За словами Гайдая, гуманітарні коридори заплановані з таких населених пунктів:

  • Сєвєродонецьк,
  • Лисичанськ,
  • Кремінна,
  • Рубіжне,
  • Попасна,
  • Нижнє.

Вивеземо всіх бажаючих, якщо росіяни дозволять дістатися до місць зборів.

Бо, як бачите, режиму тиші вони дотримуються далеко не завжди. Звертаюсь до кожного жителя Луганщини – евакуюйтесь, поки це безпечно,
– закликав Гайдай.

Він констатував, що вже у квітні ми не завжди можемо дістатися навіть південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної. Але, попри це, люди виїжджають звідти.

"Поки є автобуси і поїзди – користайтеся цією можливістю. Бо вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Ремонт тривав декілька годин, поїзди затримувались. На щастя, відновили. Це ще один дзвіночок про небезпеку. Убезпечте себе та рідних", – підсумував очільник Луганської ОВА.

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Автор: Альона Захарова