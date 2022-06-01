Окупанти почали розташовувати на острові Зміїному ракетні установки

Ворожі війська активізуються навколо Зміїного. Вони розташовують на острові зенітні ракетно-гарматні комплекси.

Очевидно, російські окупанти хочуть обстрілювати узбережжя Одещини та захистити свої кораблі від ураження ЗСУ. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" 1 червня.

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Росіяни активізуються на Зміїному

Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини,

– мовиться в повідомленні.

На території Зміїного вороги тримають напоготові 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр". Очевидно, вони хочуть завдати авіаудару. Корабельне угруповання росіян продовжує блокувати судноплавство.

Ситуація на Півдні: що варто знати

Бої на лінії зіткнення тривають. Російські війська підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидового Броду та Великої Олександрівки.

Населені пункти ворог обстрілює касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" та гарматами ствольної далекобійної артилерії "Піон" калібром 203 мм. Саме так сьогодні був атакований Миколаїв. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

На півночі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися в тил наших підрозділів, але марно.

Росіяни проводили повітряну розвідку безпілотними літальним апаратом типу "Орлан-10". Один з них ЗСУ знищили.

Загалом за добу захисники Півдня знищили:

70 окупантів;

самохідну артустановку;

2 зенітні установки;

2 гаубиці "Мста-Б";

4 одиниці броньованої техніки та 5 – автомобільної.

Також пошкодили 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника.

Хоча ознак підготовки десантної операції немає, але спроби висадки ДРГ на берег чи в гирло Дунаю не унеможливлюють.

Штормом зірвало з якоря 2 ворожі морські міни. Одну віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одещини, де її знешкодили, відвезли в безпечне місце і підірвали фахівці підривної команди Військово-морських сил. Іншу – підірвали просто в морі, поки вона перебувала на безпечній відстані.

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