російські військові почали тренуватися на іранських безпілотниках, – CNN

Спостереження експертів із США показують, що окупанти почали тренування з іранськими безпілотниками. Це підтверджує намір країни-агресорки закупити БпЛА в Ірану.

Про це у коментарі журналістам розповів представник США з посиланням на розсекречені розвіддані про навчання.

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Американські ЗМІ зазначають, що проведення росіянами тренувань з безпілотниками в Ірані свідчить про те, що росія має намір придбати системи.

Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу БпЛА з Ірану в росію,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про передачу росії іранських безпілотників

Минулого місяця CNN вперше повідомила, що російська делегація принаймні двічі відвідувала аеродром у центральному Ірані з червня, щоб перевірити бойові безпілотники. Іран почав демонстрацію дронів Shahed-191 і Shahed-129 росії на аеродромі Кашан на південь від Тегерана в червні, повідомили представники США.

Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні ракети. У липні Салліван заявив, що США вважають, що Іран має намір продати росії сотні безпілотників, які країна-агресорка може використовувати у війні в Україні.

Представники США також стверджували, що зростаючі відносини між Іраном і росією є прикладом того, чому США повинні зберегти свою присутність і вплив на Близькому Сході.

Тим часом Україна просила США надати більш потужні озброєні безпілотники, такі як Gray Eagle, але Штати не бажали їх надавати через побоювання, що росія може розцінити це як надмірну ескалацію.

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