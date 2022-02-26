Окупанти починають ставити мітки на газопроводах , – МВС

Для того, аби підірвати гаопроводи, окупанти починають ставити на них свої мітки. Місцевих закликають бути пильними і часто перевіряти газопроводи.

Зокрема, мітки перш за все ставлять в Києві та Вінниці. Про це розповів радник міністра ВС Вадим Денисенко 26 лютого, повідомляє 24 канал.

Цікаво Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Окупанти починають ставити мітки на газопроводах. Вони є наводкою для їхньої зброї для того, щоб у нас пролунали вибухи на газопроводах,

– зазначає радник міністра внутрішніх справ.

Денисенко просить кожного мешканця будинку вийти на вулицю і перевірити газовий щит. Він на вигляд є переважно квадратним і жовтого кольору.

Радник МВС наголошує, що всі мітки, які ставлять диверсанти, слід знешкоджувати. Їх треба замалювати смолою або заклеїти фольгою. Денисенко зазначає, що до цього слід поставитися серйозно. Перевірити варто всі щити біля кожного будинку.

Звернення Вадима Денисенка: дивіться відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.