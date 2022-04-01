Окупанти показуватимуть Путіну хоч щось, – Загороднюк назвав найнебезпечніший напрямок фронту

Росіяни зрозуміли, що Київський напрямок для них провальний, це вже побачили всі. Водночас незабаром ворог, ймовірно, зосередить свої сили на Східному напрямку.

Українські захисники знають про плани Росії щодо Сходу, тому готові дати відсіч ворогу. Про це в ефірі 24 каналу розповів Андрій Загороднюк – колишній міністр оборони України.

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Росіяни спробують захопити Схід, – Загороднюк

У відповідь на питання про те, який напрямок найближчим часом буде найбільш небезпечним, Загороднюк сказав: "Схід України".

Окупанти намагатимуться захопити Схід виключно для однієї цілі – щоб показати своєму керівництву, мовляв, вони на щось здатні.

Вони не можуть пояснити, чому їм не вдається взагалі нічого досягнути. Всі зараз будуть намагатися показати Путіну, що можуть хоч щось,

– заявив Андрій Загороднюк.

Колишній глава Міноборони зазначив, що стратегічно росіяни не полишили ідею підкорення України, говорити про те, що їхні плани змінилися – надзвичайно рано і дуже небезпечно. Необхідно всюди посилювати оборону.

"У них (окупантів – 24 канал) величезна проблема з керівним складом, він неосвічений та неготовий. Роблять шалені помилки і працюють за радянською доктриною", – сказав Андрій Загороднюк.

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