Окупанти покидають свою бронетехніку в Харкові

Російські військові не лише здаються в полон. Вони ще й покидають свою бронетехніку просто неба. Саме так зробили окупанти у Харкові.

У мережі з'явилося промовисте фото. На ньому можна побачити кілька покинутих російськими окупантами броньовиків.

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Чотири броньовики військові агресора залишили на вулиці Шевченка у Харкові. Позначки "Z", на диво, написані правильно з першого разу, свідчать про те, що транспортні засоби належали саме окупантові.

Зауважимо, що поруч з бронетехнікою приватний сектор. Яка доля спіткала окупантів, які пересувалися на транспортних засобів, можна лише уявити.

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