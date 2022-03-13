Окупанти поновлюють боєздатність і проводять перегрупування на 6 напрямках

13 березня 2022 , 00:29
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Росіяни продовжують наступальну операцію проти України, зокрема і на Поліссі. Наразі вороги перегруповують свої війська та відновлюють боєздатність.

Росіяни готуються до продовження наступу у 6 напрямках, переважно у південній частині України. Але наші воїни готові до захисту.

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Про які напрямки мовиться

Загарбники планують відновити наступ у:

  • Поліському,
  • Сіверському,
  • Слобожанському,
  • Донецькому,
  • Таврійському,
  • та Південнобузькому напрямках.

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Автор: Анастасія Кушпіт