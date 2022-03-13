Окупанти поновлюють боєздатність і проводять перегрупування на 6 напрямках
13 березня 2022 , 00:29Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Росіяни продовжують наступальну операцію проти України, зокрема і на Поліссі. Наразі вороги перегруповують свої війська та відновлюють боєздатність.
Росіяни готуються до продовження наступу у 6 напрямках, переважно у південній частині України. Але наші воїни готові до захисту.
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Про які напрямки мовиться
Загарбники планують відновити наступ у:
- Поліському,
- Сіверському,
- Слобожанському,
- Донецькому,
- Таврійському,
- та Південнобузькому напрямках.
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