Окупанти попереджають про "кривавий Великдень", готуючи провокації: ЦПК закликає бути обережними
Джерело:Центр протидії дезінформації
Російські пропагандисти активізувалися. Окупанти можуть готувати провокації в українських містах під час Великодня.
Кілька пропагандистських ЗМІ, за даними Центру протидії дезінформації, поширили публікацію про "підготовку обстрілів". Мовляв, "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, які обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових Росії".
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Області, де росіяни можуть готувати провокації
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що окупанти знову використовують прийом так званого інформаційного алібі.
Водночас пропагандисти назвали перелік областей України, де "можуть відбутися обстріли", серед них:
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Харківська.
У відповідних регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога. Такі заяви є й з російського міноборони, яке стверджує, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами.
У Центрі протидії дезінформації закликали українців бути дуже уважними та максимально обережними.
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