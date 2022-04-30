Окупанти поранили 4 дітей, – голова Донецької ОДА про жертв серед цивільного населення

Очільник Донецької ОДА Павла Кириленко повідомив про ситуацію у регіоні станом на 30 квітня. Зокрема, він розповів про кількість жертв серед цивільного населення за сьогодні.

Згідно з даними від глави Донецької ОДА, за 30 квітня російські окупанти поранили ще 9 мирних мешканців.

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Кириленко про жертв серед цивільного населення

На жаль, серед них 4 дітей. З них 3 у Добропіллі та 1 у Дробишевому. У Бахмуті також повідомили про смерть однієї людини, пораненої на Луганщині.

Павло Кириленко додав, що їм вдалося уточнити дані про 3 загиблих у Маріуполі. Проте він наголосив, що на сьогодні точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі з'ясувати неможливо.

Кожен воєнний злочинець буде покараний!,

– наголосив Кириленко.

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