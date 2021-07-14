Окупанти поранили двох військових, один боєць у важкому стані

14 липня 2021 , 17:55
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Джерело:

штаб ООС

Із самого ранку бойовики продовжують гатити по позиціях українських військових. На жаль, ворожа зброя дісталася воїнів ЗСУ: один із військових у важкому стані.

Протягом 14 липня бойовики 10 разів порушили режим тиші. У результаті обстрілів 2 військовослужбовці отримали поранення.

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Один із військових у важкому стані

Протягом дня на Донбасі було неспокійно: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля 8 населених пунктів. Де саме українські захисники отримали поранення, у штабі ООС не уточнюють.

Там зазначили: воїнам оперативно надали медичну допомогу і транспортували до шпиталю. Один поранений у задовільному стані здоров'я, інший же – у важкому.

На обстріли російських найманців українські військові відкривали вогонь у відповідь. 

Де стріляли окупанти протягом 14 липня

  • Неподалік Луганського двічі обстріляли українські позиції з мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Біля Пісків стріляли автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • У напрямку Новогригорівки окупанти застосували артилерію і міномети 120 калібру.
  • Неподалік Світлодарська вели вогонь з мінометів 82 калібру, а поблизу Водяного ще і з мінометів 120 калібру.
  • Біля Красногорівки ворожі війська гатили з тих же мінометів 120 калібру.
  • У районі Новоолександрівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
  • Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Про усі порушення штаб ЗСУ повідомив представникам місії ОБСЄ. Військові додали: ситуація у районі Операції об'єднаних сил залишається контрольованою.

Зверніть увагу! Загострення на фронті триває вже декілька днів. Так, минулої доби окупанти порушили тишу 13 разів. Внаслідок цього 5 військових отримали поранення, ще 1 – бойове травмування. На жаль, 13 липня Україна втратила одного захисника – в артилерійському обстрілі загинув 38-річний Андрій Бєляєв.
Автор: Вероніка Климська