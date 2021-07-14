Гатили із самого ранку: окупанти поранили нашого захисника біля Луганського
Джерело:ООС
Проросійські бойовики почали обстрілювати українські позиції із самого ранку 14 липня. Внаслідок цього 1 наш захисник отримав поранення.
Як розповіли у штабі ООС, противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
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В якому стані поранений
Українського захисника поранили неподалік населеного пункту Луганське. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Наразі стан пораненого – задовільний.
Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факти порушень з боку ворога. Наші військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил.
Як минула доба на Донбасі
Протягом 13 липня на Донбасі було неспокійно. Ворог 13 разів відкривав вогонь по позиціях наших бійців. Неспокійно було біля:
- Південного,
- Троїцького,
- Водяного,
- Тарамчука,
- Павлополя,
- Широкиного,
- Причепилівки,
- Луганського.
На жаль, не минулося без втрат з нашого боку. Проросійські бойовики смертельно поранили українського захисника. Поранення було несумісне з життям, тому герой загинув. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Також протягом 13 липня ворог поранив аж 5 наших військовослужбовців, ще 1 – травмували. Воїнів оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я одного з поранених – важкий, інших – задовільний.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника та бажає швидкого одужання пораненим.