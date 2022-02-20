Окупанти поранили українського військового: обстріли не припиняються

Окупанти у неділю, 20 лютого, продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Український захисник отримав осколкові поранення. Героя госпіталізували до лікувального закладу.

Від початку доби до 11:00 20 лютого окупанти 20 разів порушили режим тиші. Зокрема, 18 разів бойовики гатили зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

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Окупанти відкривали вогонь з мінометів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська обстріляли: Красногорівку, Авдіївку, Гранітне, Старогнатівку, Луганське, Опитне, Піски, Новогнатівку, Тарамчук, Щастя, Новотошківське, Новогнатівку, Старомихайлівку, Світлодарськ, Золоте.

Доба 19 лютого була тривожною

Упродовж доби 19 лютого бойовики 136 разів зірвали режим тиші. З них 116 – обстріли зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Двоє українських героїв загинули, захищаючи рідну землю Ще 4 – отримали поранення.

Російські найманці гатили зі мінометів, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, протитанкових керованих комплексів та стрілецької зброї.

Через дії окупантів довелося призупинити роботу КПВВ "Щастя".

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Допис ООС:

Слава Україні!

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Станом на 11 годину ранку, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі.

Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 3709 транспортних засобів, 3811 осіб, 1 особа – на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 32 адміністративних правопорушення та розкрито 17 злочинів.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 556 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 860 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 141 вибухонебезпечних предмета.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!