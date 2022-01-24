Окупанти поранили українського військового

Проросійські бойовики на Донбасі поранили українського військового. Його доправили до госпіталю.

Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Операції Об'єднаних сил. Про це стало відомо 24 січня.

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Через дії окупантів український боєць отримав поранення

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення,

– повідомили в ООС.

Воїна госпіталізували, стан його здоров'я – задовільний.

До речі, протягом минулої доби, 23 січня, бойовики 10 разів порушували режим тиші. Вони гатили з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, артилерії калібру 122 міліметрів.

Стріляли в напрямку Водяного, біля Попасної, Катеринівки, Новозванівки, Причепилівки.

Останні новини щодо ситуації на Донбасі

23 січня керівник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що мешканці Донбасу нібито "російські громадяни". Там вважають, що саме Україна та західні країни нібито можуть влаштовувати провокації на Донбасі проти людей.

23 січня окупанти на Луганщині випустили по позиціях українських захисників понад 2 десятки 82-воміліметрових мін. Зокрема під ворожим вогнем опинилися захисники Золотого та Катеринівки. Очевидцями такого обстрілу стала і знімальна група 24 каналу. Детальніше читайте тут.

До речі, спостерігачі ОБСЄ зафіксували протягом 21 січня щонайменше 75 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Ще про 156 – у Луганській. Загалом 231 порушення режиму тиші в зоні ООС протягом доби.

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Фрагмент повного тексту публікації з фейсбуку ООС

Упродовж минулої доби, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 8 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці 2 рази здійснювали обстріли з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 міліметрів.

На околицях Причепилівки противник обстрілював позиції українських захисників з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.