Окупанти поширюють фейк, що Україна "влаштує акцію знищення мирних жителів" на ОРДЛО

Російські пропагандисти поширюють фейк, що Україна начебто організує акцію знищення мирних жителів на ОРДЛО. Вона буцімто буде масовою.

Пропагандисти навмисно поширили фейк щодо України для того, аби знизити рівень довіри до держави на міжнародній арені. Про це повідомили 11 квітня.

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У кремлівських ЗМІ йдеться про те, що Україна "влаштує акцію з масовим знищенням мирних жителів у ОРДЛО",

– розповідають у Центрі протидії дезінформації.

А саме:

"готує зйомку провокації з обстрілами автомобілів "швидкої допомоги" у Сєвєродонецькому районі";

"підірве резервуари з хлором у Попаснянському районі".

Готує такі акції Україна начебто "за підтримки країн Заходу". Однак це просто недолугий фейк.

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