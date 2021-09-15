Окупанти поставили політв'язнів Криму на облік як "схильних до нападу"

Росія поставила на облік як "схильних до нападу" правозахисника Емір-Усеїна Куку та інших політв'язнів Криму. Таке рішення прийняли через вбивство російського правоохоронця в одній із колоній.

Водночас окупанти пояснили Куку, що особисто до нього немає жодних претензії. А вони, мовляв, лише виконують наказ.

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Росія поставила на облік політв'язнів Криму

У Росії поставили на облік правозахисника Емір-Усеїна Куку, який відбуває покарання в колонії №16 Салавата.

Правоохоронці пояснили, що вони виконують розпорядження керівництва Федеральної служби виконання покарань Росії. Після вбивства в Курганській колонії там вирішили ставити на профілактичний облік всіх засуджених за 205.5 статтею – "організація й участь в діяльності терористичної організації".

Також на цей профоблік поставили всіх кримських мусульман, які утримуються в колонії №16.

Реакція правозахисників

Правозахисники зазначають, що профоблік може бути підставою для переведення ув'язненого в суворі умови утримання або в єдине приміщення камерного типу.

Таких засуджених конвоюють з посиленою охороною, вони позбавляються шансів на дострокове звільнення і пом'якшення умов відбування покарання,

– наголошують вони.

Емір-Усеїн Куку оскаржуватиме це рішення в суді.

Фрагмент допису "Кримської солідарності":

Правозахисника Емір-Усеіна Куку та інших політв'язнів Криму поставили на профоблік через вбивство співробітника УФСІН в інший колонії

Правозахисник Емір-Усеин Куку, який відбуває покарання за 205.5 статті КК РФ в ІК-16 Салавата, був поставлений на профілактичний облік, як схильний до нападу на співробітників виправної установи. Причиною послужив інцидент в Курганської колонії, де укладений вбив представника УФСІН, передала дружина засудженого Мер'єм Куку.

Під час дзвінка з колонії по "Зонателекому" Емір-Усеин Куку розповів своїй дружині, що адміністрація ІК-16 в Салават визнала його "схильним до нападу на працівників в'язниці". При цьому йому повідомили, що претензій до нього не мають, а просто виконують розпорядження керівництва УФСІН, яке після вбивства в курганській колонії ухвалило ставити на профілактичний облік всіх засуджених за 205.5 статті. "На цей профоблік поставили всіх кримських мусульман, що містяться в колонії № 16", – повідомила Мер'єм.

У цій же колонії зараз перебувають політв'язні Криму – Джемаденов Еміль, Абдуллаєв Узеір Рза-оглі, Сейтосманов Енвер, Алімов Рефат, Джеппаров Арсен.

Правозахисник побоюється, що за цим рішенням може послідувати реальна провокація з нападом на працівників колонії, а також нова судимість. Крім цього, профоблік може бути підставою для переведення ув'язненого в СУУ (суворі умови утримання) або єдине приміщення камерного типу. Таких засуджених конвоюють з посиленою охороною, вони позбавляються шансів на дострокове звільнення і пом'якшення умов відбування покарання.

"З цим рішенням він не згоден, має намір оскаржувати його в судовому порядку", – зазначила його дружина Мер'єм Куку.