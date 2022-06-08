Окупанти потрохи сходять з розуму та записують тіктоки під пісню про ЗСУ: епічне відео

Російські загарбники переважно не вирізняються своїм інтелектом. Деякі персонажі взагалі викликають дикий сміх.

Активіст та військовий Сергій Стерненко оприлюднив один з тіктоків, які оприлюднили російські загарбники. Вояки не зрозуміли, що танцюють під пісню, яку українці записали на підтримку ЗСУ.

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Окупанти в черговий раз осоромилися

Двоє фанатиків "русского міра", які підступно прийшли вбивати людей на українській землі, записали власні танці у тіктоці. Вимахуючи руками, вони підставили пісню, де є слова "о**а тіло ляже в ґрунт! Допоможе ЗСУ!".

Новий рівень деграданства в російській армії. Окупанти записують тіктоки під пісню про ЗСУ, де є текст "о**а тіло ляже в ґрунт! Допоможе ЗСУ! – написав Сергій Стерненко.

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Це вже не перші проколи російських окупантів та їхніх посіпак.

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області місцеві мешканці регулярно демонструють, що взагалі не сприймають російських загарбників та їх фанатиків. Поблизу однієї із зупинок громадського транспорту "Булочна" підозріла жінка, яка називала себе соціологом, вивідувала, як місцевим жителям живеться під окупацією. Один з дідусів розказав все, що думає про Росію, та закидав жінку яйцями.

Наприкінці травня невеличка група окупантів була настільки впевнена в собі, що витоптала надпис "хохли" поблизу своїх позицій. На що сподівалися загарбники – важко зрозуміти. Але українські військові красиво на все відреагували. Вони подякували за таке чарівне наведення на власні позиції і передали "палкий привіт" росіянам – пустили залп з артилерії.

В середині травня підрозділи Збройних Сил України знищили одну з позицій окупантів на Запоріжжі. Серед речей, які виявили в загарбників, був шарф із надписом "Партія регіонів. Донбас". Відданий прихильник партії вирішив взяти з собою настільки "важливий" талісман на передову. Але він , як не дивно, йому зовсім не допоміг. Українські військові припускають, що це були бойовики з псевдореспублік.

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