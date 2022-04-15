Окупанти повторно обстріляли прикордонників на Чернігівщині

15 квітня 2022 , 15:00
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Джерело:

Держприкордонслужба

Російські окупанти уже друге за сьогодні обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині. При цьому вони знову використали міномети.

Окупанти атакували з мінометів калібру 82 та 122 міліметри.Загалом вони здійснили 12 пострілів.

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Постраждалих, на щастя, немає

Як і під час ранкового обстрілу, внаслідок атак окупантів ніхто не постраждав. Однак на землі можна знайти ворожі снаряди.


Наслідки обстрілу прикордонників на Чернігівщині / Фото Держприкордонслужби

Нагадаємо, уранці 15 квітня окупанти атакували позиції українських прикордонників у селі Сеньківка. Тоді загарбники 13 разів вистрілили із мінометів.

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Автор: Іван Магуряк