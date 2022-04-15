Окупанти повторно обстріляли прикордонників на Чернігівщині
15 квітня 2022 , 15:00Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
Російські окупанти уже друге за сьогодні обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині. При цьому вони знову використали міномети.
Окупанти атакували з мінометів калібру 82 та 122 міліметри.Загалом вони здійснили 12 пострілів.
Нагадаємо Росіяни мінометами обстріляли прикордонну Сеньківку на Чернігівщині
Постраждалих, на щастя, немає
Як і під час ранкового обстрілу, внаслідок атак окупантів ніхто не постраждав. Однак на землі можна знайти ворожі снаряди.
Наслідки обстрілу прикордонників на Чернігівщині / Фото Держприкордонслужби
Нагадаємо, уранці 15 квітня окупанти атакували позиції українських прикордонників у селі Сеньківка. Тоді загарбники 13 разів вистрілили із мінометів.
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