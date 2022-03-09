Окупанти примусово ведуть рятувальне судно "Сапфір" в Севастополь

Рятувальне судно "Сапфір" захопили росіяни й примусово транспортують в порт окупованого Севастополя. Капітану дали можливість зв'язатися з Адміністрацією морських портів України.

Капітан розповів, що на борту "Сапфіра" перебувають "зелені чоловічки". Екіпаж судна вони тримають "під дулами".

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Піратське захоплення судна – окупанти примусово ведуть рятувальне судно "Сапфір" у Севастополь,

– мовиться у повідомленні.

На судні перебуває капітан окупантів. Він взяв на себе функції командування.

У ГУР Міноборони України наголосили, що дії російських окупантів кваліфікуються виключно як піратство. Захоплення судна – пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства.

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