Окупанти продовжують безперервно бомбити Маріуполь: ситуація в місті складна
Джерело:Нацгвардія
Ситуація в Маріуполі надалі залишається складною. Окупанти безперервно бомблять інфраструктуру, враховуючи житлові будинки.
Українські військові не збираються здавати місто та продовжують захищати місто. Про це повідомили у Нацгвардії 4 березня.
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Російські війська обирають тактику постійного бомбардування міста з метою руйнування його інфраструктури, в тому числі по залізничних шляхах,
– мовиться в повідомленні.
Водночас обстріли відбуваються навіть у бік жилих будинків, шкіл, дитячих садків. Проте ЗСУ міцно тримають оборону й до того ж продовжують затримувати російських диверсантів на околицях Маріуполя.