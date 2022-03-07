Окупанти продовжують бомбити житлові квартали Харкова: снаряд міг влучити у багатоповерхівку

Російські окупанти продовжують нещадне бомбардування Харкова. Ворог активно використовує авіацію та реактивну артилерію, цілячись у житлові райони.

Харків продовжує перебувати під активними обстрілами ворога. Орки не переслідують жодних військових цілей та просто закидують снарядами житлові райони міста.

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Обстріли продовжуються

Як повідомляють кореспонденти 24 каналу з посиланням на соцмережі, просто зараз російські окупанти ведуть активний обстріл житлових районів Харкова. Ворог намагається завдати якомога більшої шкоди мирному населенню, вибухи снарядів лунають невпинно.

Один із ворожих снарядів ймовірно влучив у багатоповрехівку. Жителям Харкова не можна покидати укриття, це дуже небезпечно. Орки не знають жодних моральних принципів та порушують усі можливі закони.

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