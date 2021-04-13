Окупанти продовжують дистанційно мінувати цивільні об'єкти: гинуть місцеві

У штабі Операції Об'єднаних сил заявили про чергове порушення на Донбасі з боку окупантів. Проросійські бойовики 13 квітня 2021 року дистанційно замінували КПВВ "Майорськ", що є об'єктом цивільної інфраструктури.

Водночас ворог застосував безпілотник для мінування об'єкта. За даними штабу ООС, противник почав діяти о 5:00.

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Як діяли бойовики

Зранку 13 квітня безпілотник окупантів скинув 3 гранатометних постріли ВОГ-25 на позицію ЗСУ поблизу населеного пункту Майорськ. Водночас ворог дистанційно замінував КПВВ "Майорськ" за допомогою 5 протипіхотних мін ПОМ-2

Таким чином ворог наражав на небезпеку чергову зміну Державної прикордонної служби України та місцеве населення,

– підкреслили у штабі ООС.

Зазначимо, що застосування безпілотника російськими найманцями є грубим порушенням мінських домовленостей, а факт дистанційного мінування мінами ПОМ-2 є доказом прямої причетності Росії до війни на Донбасі. Адже, як пояснили у штабі, такі міни є тільки на озброєнні армії Росії.

Що відомо про міни ПОМ-2? Їхня особливість полягає у тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. Міни встановлюються тільки засобами дистанційного мінування, а вибух заряду відбувається у момент спрацювання хоча б одного з датчиків цілі. Міна ПОМ-2 оснащена пристроєм самоліквідації, який може спрацювати в період від 4 до 100 годин, що несе особливу небезпеку для місцевого населення.

Попри те, що застосування протипіхотних мін суворо обмежено міжнародним гуманітарним правом, Росія й надалі продовжує забезпечувати своїх найманців в ОРДЛО протипіхотними мінами осколкової дії ПОМ-2.

Від початку 2021 року зафіксували вже 6 випадків застосування окупантами мін ПОМ-2. На жаль, 23 лютого від дій найманців в хуторі Вільний, що на Луганщині, загинув місцевий житель 1947 року народження.