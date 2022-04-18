Окупанти продовжують формувати додаткові підрозділи у Ростовській області та Криму

Російські окупанти продовжують атакувати та знищувати Україну. Зокрема, вони продовжують формувати додаткові підрозділи у Ростовській області та Криму.

Загарбники вдаються до таких дій для посилення наступальних можливостей. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 18 квітня 2022 року щодо російського вторгнення.

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З метою посилення наступальних можливостей загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи в Ростовській області та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим,

– повідомили у Генштабі.

Ворог планує використовувати їх для:

підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні;

охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на окупованих територіях.

За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня 2022 року.

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