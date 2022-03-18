Окупанти продовжують гатити по Луганщині: з "Градів" обстріляли лікарню

18 березня 2022 , 13:05
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС

На Луганщині окупанти нещадно обстрілюють мирне населення. Зокрема, вони гатили з "Градів" по лікарні в Привіллі.

Окупанти цинічно обстріляли лікарню 18 березня зранку. Інформацію про жертви та руйнування уточнюють.

Зверніть увагу Окупанти не полишають спроб захопити Ізюм

Росіяни знову цілили з найтяжчих видів озброєння цілеспрямовано по мирних мешканцях та їхніх домівках. Влучили в десятки житлових будинків та з "Граду" обстріляли лікарню в Привіллі,
– мовиться в повідомленні.

Окрім Привілля, орки обстріляли Сєвєродонецьк та Кремінну. Рятувальники продовжують гасити пожежі.

Результати обстрілів на Луганщині / Фото ДСНС

Зверніть увагу – Втрати ворога станом на 18 березня: відео

 

Автор: Марта Кушка