Окупанти продовжують гатити по Луганщині: з "Градів" обстріляли лікарню
18 березня 2022 , 13:05Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
На Луганщині окупанти нещадно обстрілюють мирне населення. Зокрема, вони гатили з "Градів" по лікарні в Привіллі.
Окупанти цинічно обстріляли лікарню 18 березня зранку. Інформацію про жертви та руйнування уточнюють.
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Росіяни знову цілили з найтяжчих видів озброєння цілеспрямовано по мирних мешканцях та їхніх домівках. Влучили в десятки житлових будинків та з "Граду" обстріляли лікарню в Привіллі,
– мовиться в повідомленні.
Окрім Привілля, орки обстріляли Сєвєродонецьк та Кремінну. Рятувальники продовжують гасити пожежі.
Результати обстрілів на Луганщині / Фото ДСНС
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