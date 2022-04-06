На Луганщині через обстріли окупантів під завалами опинилась жінка: дивовижні фото порятунку

Ворог продовжує гатити по житлових кварталах Луганщини. Внаслідок обстрілів у Рубіжному загинула 1 людина та ще 5 постраждали.

Також під завалами в Рубіжному рятувальники знайшли жінку. На щастя, вона була жива. Про це повідомили в ДСНС 6 квітня.

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За минулу добу 5 квітня окупанти обстріляли 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків в області. У Сєвєродонецьку загорілися гаражі. У житловій будівлі в Попасній вигоріли одразу три поверхи.

Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще 5 місцевих мешканців зазнали поранення,

– мовиться в повідомленні.

У Рубіжному під завалами опинилася жінка. Працівники ДСНС врятували її і зараз потерпіла перебуває в лікарні.



Під завалами знайшли жінку / Фото ДСНС



Потерпілій надали допомогу / Фото ДСНС

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