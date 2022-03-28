Окупанти продовжують обстрілювати Чернігів, завдали ударів по передмістю Ніжина

Ворог продовжує гатити по Чернігову. Ударів окупанти завдали також по передмістю Ніжина.

Загалом ситуація на Чернігівщині залишається без змін. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус 28 березня.

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Ворог продовжує гатити по місту Чернігів. Також були обстріли передмістя Ніжина. Москальська мерзота відповість: хтось своїми життям, хтось грошима,

– заявив Чаус.

Голова Чернігівської ОВА додає, що головний рецепт перемоги – продовжувати працювати з холодним розумом.

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