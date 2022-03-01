Окупанти продовжують обстрілювати Херсон: влучили у багатоповерхівку

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. відомо, що кілька хвилин тому російський снаряд влучив у багатоповерхівку у Дніпровському районі Херсона на вулиці Перекопській.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що по Херсону фіксується пересування солдатів окупаційної армії. Особливо в районах Острів, Таврійський, Шуменський та ХБК.

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Голова ОВА попросив херсонців сидіти в укритті та не виходьте на вулиці міста без гострої потреби. За його словами, там ходять озброєнні окупанти, які без попередження можуть відкрити вогонь по мирному населенню.

Раніше повідлялося, що російські окупанти влучили у житловий будинок, що розташований у найбільшому мікрорайоні Херсона – Таврійському. Деталі – читайте за посиланням.

Додамо, що у Херсоні з 20:00 до 6:00 діє комендантська година. У цей час пересуватися містом суворо заборонено.

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