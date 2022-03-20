Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Харкова з артилерії
20 березня 2022 , 08:19Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
За добу з 19 на 20 березня окупанти продовжували підступно обстрілювати мирне населення Харкова з артилерійських систем.
При цьому рятувальники вже кілька діб не припиняють розбирати завали у Київському районі Харкова.
До речі Окупанти знову по-звірячому обстріляли Харків
Російські снаряди прилетіли у житлові багатоповерхівки. Спалахнули великі пожежі у Київському, Московському та Індустріальному районах Харкова.
За добу рятувальники понад 20 разів виїжджали на гасіння пожеж. Вони розбирали завали. Також 27 виїздів було для ліквідації вибухівок.
До теми – Яка ситуація на Харківщині була 19 березня: