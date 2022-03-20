Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Харкова з артилерії

За добу з 19 на 20 березня окупанти продовжували підступно обстрілювати мирне населення Харкова з артилерійських систем.

При цьому рятувальники вже кілька діб не припиняють розбирати завали у Київському районі Харкова.

До речі Окупанти знову по-звірячому обстріляли Харків

Російські снаряди прилетіли у житлові багатоповерхівки. Спалахнули великі пожежі у Київському, Московському та Індустріальному районах Харкова.

За добу рятувальники понад 20 разів виїжджали на гасіння пожеж. Вони розбирали завали. Також 27 виїздів було для ліквідації вибухівок.

До теми – Яка ситуація на Харківщині була 19 березня: