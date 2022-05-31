Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини з мінометів: знову лунали вибухи

Сумщина знову опинилася під вогнем росіян. Ворог продовжує обстріл прикордонних районів з різних видів зброї.

Російські окупанти зберігають активність поблизу українського кордону у Сумській та Чернігівській областях. Ворог наразі не планує наступальних дій, але активно обстрілює мирні міста.

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Черговий обстріл Сумщини

В оперативному командуванні "Північ" повідомили про те, що в період з 17:15 до 18:15 спостерігачі зафіксували 16 вибухів. Ворог здійснив удари по околицях населених пунктів Середина Буда та Прогрес. За попередніми даними, ворог використовував міномети калібру 80 та 120 міліметрів.

Внаслідок ворожого обстрілу втрат серед особового складу або бойової техніки немає. Уточнюється інформація щодо поранених серед місцевого населення, а також пошкоджень цивільної інфраструктури.

Ситуація на Півночі: коротко про останні події

Кожного дня російські окупанти обстрілюють прикордонні райони Сумської області, ворог застосовує артилерію, міномети та навіть авіацію. Біля кордону зафіксоване скупчення ворожих військ, але ознак підготовки до наступальних дій немає.

Загроза обстрілів існує завжди, місцевим мешканцям потрібно бути пильними та не нехтувати своєю безпекою.

Війна Росії проти України: головні новини

Служба безпеки України затримала провідного інженера-конструктора "Антонова". Чоловік вирішив стати на бік ворога та підтримував Росію у війні проти України. Також стало відомо, що зрадник багато разів просив Путіна надати йому російське громадянство.

Російські окупанти практично зрівняли Рубіжне із землею. За допомогою дрона вдалося зафіксувати жахливі руйнування, яких ворог завдав місту.

Рашисти не припиняють обстрілів та штурму Сєвєродонецька. Внаслідок авіаудару по місту було пошкоджено цистерну з азотною кислотою. Людей просять не покидати укриттів та підготувати маски для обличчя, які треба просякнути содовим розчином.

В напрямку Ізюма російські окупанти готуються відновити наступальні дії. Ворог вже почав збирати живу силу та бойову техніку для досягнення цієї цілі.

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