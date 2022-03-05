Окупанти продовжують оточення Києва, Харкова та Миколаєва: в ЗСУ розповіли про дії ворога

Україна десятий день поспіль протистоїть російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України, зокрема оточують Київ, Харків та Миколаїв, але ЗСУ тримають оборону.

Росія продовжує цинічно обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури, що призводить до чисельних втрат серед мирного населення.

До теми ЗСУ нанесли потужний удар по ворогу в районі Херсона

В Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти продовжують зосередження основних зусиль на оточенні українських міст Києва, Харкова, Миколаєва, а також кордонах в Луганській та Донецькій областях і створенні сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Але окупанти поступово втрачають наступальний потенціал.

Водночас на Поліському напрямку російські війська загальною чисельністю до 15 БТГр продовжують блокування Києва з північного та частково з західного напрямків.

Силами двох БТГр ворог не полишає спроб наростити зусилля у напрямку Вишгорода. В районі села Іванків окупанти здійснюють розгортання польового майданчика для армійської авіації,

– розповіли в ЗСУ.