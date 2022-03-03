Окупанти продовжують перегруповуватися, – у МВС розповіли, яка ситуація в Києві та околицях

У Києві кілька разів за ніч з 2 на 3 березня була повітряна тривога. Пролунали вибухи в центрі міста.

Станом на ранок 3 березня ситуація відносно стабільна. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Окупанти концентруються на кількох напрямках

За його словами, українські захисники розбили колони військових під Макаровим, Іванковим та Бородянкою.

Водночас вони (окупанти – 24 канал) продовжують перегруповуватися, концентруватися на кількох напрямках,

– наголосив Денисенко.

Він зауважив, що пересування проросійських бойовиків активно відстежують. Окупантів – велика кількість, вони як таргани.

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Однак радник глави МВС впевнений, що це – питання тільки часу. Загалом Київ захищений. Тероборона, Збройні сили, Нацгвардія працюють дуже злагоджено.

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