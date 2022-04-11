Окупанти продовжують вбивати цивільних на Донеччині: ще 3 загиблих, є поранені
11 квітня 2022 , 22:03Читать новость на русском
Джерело:Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
Російські загарбники знову обстрілювали Донеччину. Внаслідок атак ворога загинули щонайменше 3 людей.
Зокрема такі дані відомі станом на 11 квітня. Про це написав глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
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На Донеччині загинули 3 людей, є поранені
11 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло ще 3 людини (мовиться про мирних жителів – 24 канал): у Вугледарі, Михайлівці та Красногорівці. Поранення отримали восьмеро цивільних,
– написав Кириленко.
Окрім того, на Донбасі через дії ворога:
- в Бахмуті медичну допомогу одержали дві людини, поранені на Луганщині;
- уточнили дані про 7 жертв у Маріуполі.
"Однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", – пояснив політик.
Проте запевнив, що кожен воєнний злочинець буде покараний.
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