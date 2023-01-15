Значні втрати окупантів на Донеччині, нещадні обстріли українських міст: головне з Генштабу

Російські військові продовжують наступальні дії на Сході України. Також окупанти обстрілюють позиції українських військових та цивільне населення.

Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському напрямках з метою захопити всю Донецьку область. Також окупанти намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському і Лиманському напрямках.

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Росія хоче покращити тактичне положення під Куп'янськом і Лиманом

У Генштабі ЗСУ інформують, що на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російські військові обороняються.

Без змін ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках, де наступальних угруповань противника не виявлено. Російські та білоруські війська продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

Водночас мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур'їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

Яка ситуація на інших напрямках

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це – Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар'ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар'їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські Дачі.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.

Крім того, в Генштабі наголосили, що протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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