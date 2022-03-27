Окупанти продовжують використовувати Чорне море для ударів по Україні

Росіяни продовжують використовувати Чорне море для завдання ударів по Україні. Підійти ближче вони не можуть.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Рашисти продовжують використовувати Чорне море для завдання ударів по Україні. Їхня "армія" здатна воювати лише з-за кута,

– зазначив Братчук.

Та додав, що у відкритій битві московити повністю програють.

До слова, розвідка Великої Британії доповіла, що Росія запускає бомби по Україні здалеку, бо береже свої літаки від українських сил протиповітряної оборони.

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