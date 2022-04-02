Окупанти просто посипалися, – Арестович про відхід росіян від Києва

Окупанти нарешті зрозуміли, що взяти Київ – це неможливе завдання. Вони намагалися утримувати українські війська у Київській області, але просто посипалися.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у телемарафоні на каналі "Рада", повідомляє 24 канал.

До теми Щоб атакувати Київ, окупантам треба десь взяти 30 – 50 тисяч осіб, а це неможливо – Арестович

Арестович наголосив, що окупанти прибралися з Київщини, бо не змогли захопити столицю.

В окупантів був задум залишити певний наряд сил, щоб утримувати наші війська. Але вони не втримали ситуацію і посипалися,

– заявив радник глави ОП.

За його словами, на північному сході Київщини у напрямку Броварів російські війська відійшли аж під кордони Сумської області. А на північному заході – українські військові вже звільнили Іванків.

"Сьогодні-завтра наші війська ще відженуть ворога, і можна казати, що ЗСУ звільнили Київщину аж до білоруського кордону", – додав Арестович.

До слова, станом на 1 квітня російські загарбники відвели від Києва вже 20% своїх підрозділів. Проте мер Києва Віталій Кличко закликав киян поки що не повертатися до столиці. Це небезпечно, адже є досить високий ризик померти.

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