Окупанти протягом дня намагалися закріпитися на захоплених рубежах та поповнювали боєприпаси
11 березня 2022 , 00:34Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Збройні Сили України дають гідну відсіч російським окупантам. Впродовж 15 дня війни ворог намагався закріпитися на захоплених рубежах.
Загарбники також перегруповували війська та відновлювали боєздатність. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Водночас окупанти поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
Через значні втрати особового складу серед російських військових та зниження темпів наступу, вони продовжують формувати резерв на території країни-агресорки.
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