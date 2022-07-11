росіяни провалили наступ на Мар'їнку: під щільним вогнем ганебно розбіглись

російські окупанти вже вкотре безуспішно намагаються наступати поблизу міста Мар'їнка, та зазнають невдачі. Українські захисники відбили наступ, окупантам довелось відступити.

Невдалий наступ на Мар'їнку

Українські військові накрили окупантів щільним вогнем на підступах до Мар'їнки. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 11 липня станом на 6 ранку.

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Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар'їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад,

– йдеться у повідомленні військових.

окупанти продовжують обстрілювати населені пункти

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар'їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір'я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам'янське.

Повідомляють, що російські окупанти також завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

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У Генштабі також повідомили, що ворог, ймовірно, готується активізувати бойові дії за Краматорськ та Бахмут. Зокрема, на Бахмутському напрямку російські окупанти вели обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка.

На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії для покращення тактичного положення. Вдовж лінії зіткнення окупанти стабільно обстрілюють позиції підрозділів Сил оборони – намагаються блокувати їх дії. Активізувалася штурмова та армійська авіація.

На Краматорському напрямку активних дій противник не проводив. Натомість обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Спірне.

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