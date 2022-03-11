Окупанти проводять повітряну розвідку позицій українських військ: на яких напрямках

Російські загарбники продовжують проводити повітряну розвідку позицій українських військових. Це відбувається на кількох напрямках.

Зокрема, у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах. Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

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Варто зауважити, що українські військові у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки й оборони дають гідну відсіч окупантам.

Ворог зазнає значних втрат як в особовому складі, так й у військовій техніці.

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