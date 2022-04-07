Окупанти проводять жорсткі фільтраційні заходи на Херсонщині

У Херсонській області, в окупованих районах, ворог продовжує проводити жорсткі фільтраційні заходи.

На Південнобузькому напрямку окупанти стоять на раніше зайнятих рубежах. Крім того, відновлюють боєздатність своїх підрозділів.

Важливо Росія продовжує підготовку до наступальної операції на Сході України, – Генштаб

Крім того, активні дії загарбники продовжують на Слобожанському, Донецькому та Таврійському напрямках.

Важливо – Важкими боями, але ЗСУ просувається до Херсона: