Окупанти продовжують перекидати озброєння та техніку до України: з яких регіонів

Ворог продовжує перекидання озброєння, військової техніки до України з центральних і східних регіонів російської федерації.

Росія перекидає зброю

У відомстві зазначили, що поряд з бойовими підрозділами Росія перекидає підрозділи забезпечення.

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Крім того, з метою удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення, окупанти розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки,

– йдеться в повідомленні.

Також російські загарбники перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони ЗРК "Тор" у Харківській області, а також розгортає в Бєлгородській області зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300 для прикриття основних пунктів управління, а також тилових районів.

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