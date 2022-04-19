Окупанти продовжують перекидати озброєння та техніку до України: з яких регіонів
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Ворог продовжує перекидання озброєння, військової техніки до України з центральних і східних регіонів російської федерації.
Росія перекидає зброю
У відомстві зазначили, що поряд з бойовими підрозділами Росія перекидає підрозділи забезпечення.
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Крім того, з метою удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення, окупанти розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки,
– йдеться в повідомленні.
Також російські загарбники перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони ЗРК "Тор" у Харківській області, а також розгортає в Бєлгородській області зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300 для прикриття основних пунктів управління, а також тилових районів.
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