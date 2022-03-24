Окупанти різко збільшили кількість обстрілів Чернігова: б'ють по житлових і промислових районах

Загарбники останнім часом різко збільшили кількість обстрілів Чернігова. Росіяни завдають ударів по житлових і промислових районах міста.

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста. Зокрема, ворог активізував свої атаки в Чернігові. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на інформацію Офісу Президента з регіонів.

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Росіяни збільшили кількість обстрілів Чернігова

Російська армія різко збільшила кількість обстрілів міста, житлових та промислових районів Чернігова,

– йдеться у повідомленні.

Особливо інтенсивно ворог відкривав вогонь по місту з вечора 23 березня. Тоді росіяни пошкодили аміакопровід на одному з найбільших підприємств харчової промисловості Чернігова.

На місці працювали рятувальники. За попередньою інформацією, витоку аміаку не зафіксували. Населення міста про всяк випадок попереджене про порядок дій у випадку хімічної загрози.

Дані про руйнування внаслідок обстрілів уточнюють.

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