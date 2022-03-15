Окупанти розбомбили базу "Великого будівництва" на Миколаївщині, яка будувала об'їзну дорогу

Російські окупанти не перестають обстрілювати Миколаївщину. Цього разу від рук ворога знищено базу "Великого будівництва".

Ворог завдав ударів з вертольотів

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти розгромили будівельну базу, яка будувала об'їзну дорогу.

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Кім зазначив, що російський ворог завдав ударів по базі з вертольотів. Як видно з фото, які опублікував глава Миколаївської ОВА, ворог зруйнував багато техніки.

"Не люблять вони "Велике Будівництво", – констатував Кім.



Наслідки обстрілів бази "Великого будівництва" / Фото з телеграму Кіма



Наслідки обстрілів бази "Великого будівництва" / Фото з телеграму Кіма



Наслідки обстрілів бази "Великого будівництва" / Фото з телеграму Кіма

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