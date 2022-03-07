Окупанти розганяли мирний мітинг поблизу Чаплинки: двоє поранених

Близько трьох тисяч мешканців Чаплинки та навколишніх сіл зупинили колону окупанта. Ворог почав стріляти: як наслідок – поранили двох мирних мешканців.

Люди чітко заявили, що Чаплинка – це Україна. Вони не хочуть, щоб їх "звільняли" російські окупанти. За словами одного з учасників акції, на мирному протесті зібралося близько трьох тисяч людей.

Важливо Херсон – це Україна, ми не хочемо жити в іншій державі, – міський голова

Вони зупинили колону російської техніки на асканівському перехресті. Ворог почав стріляти.

Зібралось приблизно 3000 Чаплинців та мешканців району. На асканійському перехресті зупинили колону і стріляли. Двоє поранених, – зазначив один з учасників протесту.

Мешканці Чаплинки показали, як ставляться до російських окупантів / Скриншот фейсбук Олександр Посунько

Чаплинка – селище міського типу, розташоване у Херсонській області (між Новою Каховкою та Армянськом). Відео протесту можете переглянути за посиланням.

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