Окупанти розганяють безглузді фейки про Одещину

Поки кремлівські плани "взяти" Одеси зазнають краху, єдине, що залишається росіянам, – пропаганда. Про ситуацію в області поширюють нові недолугі фейки.

Цього разу російська пропаганда вигадала фейк про Хаджибейську дамбу. Окупанти брешуть, що її "замінували" за розпорядженням начальника Одеської військової адміністрації Максима Марченка.

До теми Ідіотизм, який дістався у спадщину, – військовий експерт про наказ Кремля взяти Одесу

Росія поширює новий фейк про Одещину

Фейк про дамбу відкрито поширюють у російських пабліках і телеграм-каналах. Пропагандисти навіть не приховують приналежність до підрозділів російського центру інформаційно-психологічних операцій, наголошують в Одеській ОВА.

Новий фейк про Одещину / Скриншот Одеської ОВА

"Шановні одесити та мешканці області, просимо вас бути пильними та не довіряти інформації із сумнівних джерел, а про факти розповсюдження схожої інформації повідомляти СБУ", – звернулася влада до мешканців Одещини.

Дивіться також – У Херсоні припинили працювати українські радіоканали в діапазоні FM: відео